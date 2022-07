Incentivi occupazione: ratificato il decreto delegato

La seduta pomeridiana è cominciata con l'esame del decreto sugli interventi per l'occupazione, la formazione e le politiche attive del mondo del lavoro. Obiettivo del provvedimento - che è stato ratificato con 32 voti favorevoli, nessun contrario e l'astensione dell'opposizione - la riorganizzazione in unico strumento di tutti gli incentivi, potenziando le misure a favore di categorie con più difficoltà di occupazione come le donne, gli ultracinquantenni, i disoccupati di lungo corso. Ratificato – con 26 sì e un astenuto - anche il decreto con lo statuto dell'Igrc, la società che avrà un ruolo fondamentale nel processo di cartolarizzazione degli Npl. Non accolta la richiesta di Nicola Renzi di RF che, considerando la recentissima pubblicazione, aveva proposto di posticipare la ratifica per poter meglio esaminare il provvedimento alla luce del suo notevole impatto per il settore bancario. L'aula ha anche esaminato in prima lettura la riforma della legge sul Comitato di Bioetica che – ha spiegato il Segretario di Stato alla Sanità Ciavatta – potrà avere maggiore autonomia e flessibilità anche con l'istituzione di una segreteria tecnico scientifica indipendente.

In Consiglio in mattinata la presa d'atto della relazione 2021 di Banca Centrale i cui vertici saranno ascoltati in commissione la prossima settimana. Prima della pausa cominciato l'esame di alcune istanze d'arengo. Approvata all'unanimità quella che chiede il riconoscimento all'interno del corpo sanitario di 22 professioni sanitarie non mediche - come infermieri, tecnici, ostetriche - che al momento sono escluse. Respinte le due istanze in tema di istruzione: la prima chiedeva l'abilitazione all'insegnamento di Italiano e storia dell'arte per i possessori di laurea in discipline delle arti della musica e dello spettacolo, la seconda proponeva l'aumento del monte ore di Storia dell'Arte. Il Segretario all'Istruzione Belluzzi ha motivato l'orientamento negativo del governo chiarendo che sulle questioni sollevate è in corso una ricognizione generale. In seduta notturna previsto l'esame di altre tre istanze, compresa quella che chiede la revoca definitiva del Green pass, e la votazione dell'ordine del giorno di Rf sul caro vita.