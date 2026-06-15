Incentivi per chi finanzia strutture sportive: maggioranza apre a tutte le opere strategiche, critiche dalle opposizioni

Dopo l'approvazione della legge sul fine vita, in Commissione arriva il progetto di legge della Segreteria Industria a sostegno dell'attività sportiva.

Dopo l'approvazione della legge sul fine vita, in Commissione arriva il progetto di legge della Segreteria Industria a sostegno dell'attività sportiva. Obiettivo: mettere a punto un sistema di incentivi fiscali per sostenere eventi sportivi di rilevanza e favorire manutenzione, riqualificazione e sviluppo del patrimonio immobiliare sportivo della Repubblica. Tutto questo tramite la collaborazione pubblico-privato: chi dona fondi ottiene vantaggi fiscali, tramite deducibilità e credito d'imposta, e lo Stato non deve fare debito pubblico.

Per il segretario Rossano Fabbri si tratta di una sfida per il Paese. Tra le opere per le quali si attende un intervento da tempo, ad esempio, la vasca per gli eventi internazionali al Multieventi. Come previsto, dalla maggioranza è arrivato l'ok ad estendere il meccanismo di incentivi a tutte le opere pubbliche strategiche, come nel campo dell'istruzione e della cultura. E proprio su questo si concentrano le critiche delle opposizioni. Rete teme che i privati possano decidere quali interventi fare, con possibili interessi dietro alle operazioni. Rf invita a distinguere tra donazione e sponsorizzazione. All'interno delle stesse forze di Governo Libera, pur appoggiando la legge, riconosce il rischio che venga meno il senso originario della stessa.

Fabbri, in replica, difende l'impostazione, spiegando che si tratta, comunque, di opere selezionate come strategiche dal Congresso. La norma è, poi, stata creata insieme agli uffici che si occupano di questioni fiscali, proprio per evitare problemi. La Dc interviene in supporto del segretario allo Sport sottolineando le opportunità della norma, quando lo Stato è intenzionato, tramite una programmazione, a realizzare infrastrutture di interesse.

Durante l'esame dell'articolato, le minoranze invitano a evitare che i privati possano, in sostanza, dettare regole nella realizzazione delle opere e a limitare il beneficio al solo campo fiscale, evitando a priori, per esempio, la possibilità di dare in gestione la struttura. Fabbri apre alle proposte, tramite la modifica dell'articolo 7, così da circoscrivere meglio i benefici ed evitare distorsioni. Spetterà alla Segreteria Sport autorizzare fino a cinque eventi di interesse e il CONS pubblicherà la lista. Per le manifestazioni, i privati potranno donare fino a 5mila euro e le persone giuridiche fino a 50mila, deducibili al 100 per cento.

La seduta serale per l'esame del pdl è stata annullata e i lavori riprenderanno martedì 16 giugno di mattina







