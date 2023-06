"SAN MARINO VERSO L'EUROPA" Incontri conclusi, Albani (Sums): "Centrato l'obiettivo della divulgazione"

Si è concluso ieri sera il ciclo di incontri “San Marino verso l'Europa” organizzato dalla Sums. Sesto ed ultimo appuntamento, condotto dal Direttore del Centro Ricerca Relazioni Internazionali, Michele Chiaruzzi, dedicato alla dimensione sociale dell'accordo di associazione che San Marino sta negoziando con l'Unione: al Prof. Mario Catani, docente di progettazione europea presso l'Ateneo sammarinese, il compito di relazionare sui progetti e i finanziamenti europei che rappresentano – si è detto - una opportunità per il Paese, come il progetto Erasmus+.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari a disposizione per aggiornamenti sul prosieguo del negoziato con Bruxelles, ha risposto alle domande del pubblico in sala. Non sono mancati interventi critici: una parte della popolazione, scettica sul percorso di maggiore integrazione europea intrapreso dal Titano, teme la perdita di sovranità; c'è inoltre il timore che non si possa tornare indietro al verificarsi di problemi insormontabili. Insomma, questioni a cui Beccari ha risposto rassicurando che “rimarremo un Paese sovrano”; così come appaiono infondate le paure legate alla libera circolazione delle persone, “la concessione delle residenze non sarà indiscriminata” ma – ed è questo che si sta negoziando – basata su parametri adatti alla nostra realtà; e qualora si denunciassero particolari problematiche legate all'entrata in vigore dell'accordo, nulla osta – ha spiegato - alla possibilità di tornare a trattare con l'Ue successivamente. A precisa domanda, poi, sul referendum - che potrà essere solo consultivo e preventivo alla firma - Beccari lo considera pressoché inevitabile. Un contributo quello del responsabile della politica estera che si è dimostrato concreto anche nel delineare i passaggi che nei prossimi mesi di questo anno cruciale per la chiusura dell'accordo dovranno essere debitamente messi a fuoco: sul tavolo, nella delicata fase finale, ci saranno i dossier comuni con Andorra e Monaco: ognuno si batterà per i propri interessi; ma l'abilità dei negoziatori si misurerà nella capacità di ottenere per San Marino le migliori condizioni.

Il Presidente Sums, Marino Albani, in definitiva, considera centrato l'obiettivo che ha mosso l'intero ciclo di approfondimenti: divulgare un quadro generale sui contenuti dell'accordo, i cambiamenti e le opportunità.

