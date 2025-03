Incontri politici post Congresso: Libera fissa le priorità Focus su Riforma IGR, Accordo Ue, rilancio Commissione Mista e Sanità. Il Segretario Giulia Muratori fa il punto sul confronto con maggioranza ed opposizione

Mentre proseguono gli incontri post Congresso con le categorie economiche, Libera traccia un bilancio del confronto con le forze politiche. Sul tavolo le priorità da definire in tempi brevi, in una visione di prospettiva che si rende necessaria per programmare e costruire. Quindi: Accordo di Associazione, emergenza casa, tutela dell'ambiente, politiche energetiche e di approvvigionamento idrico, inclusione lavorativa, equità sociale con Icee e Riforma Igr, attenzione al debito estero.

Temi che rappresentano punti qualificanti dell'accordo di Governo e su cui il partito vuole accelerare. Riguardo al metodo, ha proposto alla maggioranza di migliorare il livello delle informazioni, indicando a cittadini, sindacati ed opposizione le scelte che si vogliono adottare. “Come Libera - spiega il Segretario Giulia Muratori - abbiamo fissato le priorità. Prima di tutto la Riforma Igr, che sia equa e che vada ad ampliare la platea dei contribuenti.

Poi l'Accordo di Associazione con l'Unione Europea per poter arrivare il prima possibile a una firma, ma anche il rilancio della Commissione Mista, composta non solo dai partiti politici ma anche da forze sindacali e sociali, in modo da tenere informati i rappresentanti della società”. Altro tema particolarmente caro, la sanità. Libera invoca politiche con obiettivi specifici, ovvero il potenziamento di medicina di base e territoriale, con un nuovo Comitato Esecutivo che lavori in maniera coesa.

"Questo per noi è importante e lo abbiamo condiviso in maggioranza, trovando condivisione”. Se con i colleghi di Governo il clima viene definito “disteso e costruttivo”, con l'opposizione i rapporti sono più complessi. A fronte di convergenze significative con Rete e Demos, con RF restano distanze su politiche sanitarie e gestione della giustizia nonostante vicinanza di visione su sviluppo e Accordo Ue. Dialogo complesso anche con Domani Motus Liberi, pur apprezzando la capacità di proporre innovazione.

Nel servizio l'intervista a Giulia Muratori (Segretaria Libera)

