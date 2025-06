Incontri post Congresso, DML: focus su sviluppo, hub tecnologico e timori su Riforma IGR

Nel video l'intervista

E' tempo di un primo bilancio per Domani Motus Liberi che, conclusi gli adempimenti formali post Congresso e nominato il nuovo board che guiderà il partito per i prossimi tre anni, si concentra ora sul dialogo con le altre forze politiche. E' al giro di boa: ha già incontrato Dc, Psd e RF. “Ci siamo concentrati inizialmente sulle forze, chiamiamole così, di area più affine e siamo soddisfatti dell'esito degli incontri” – commenta il Presidente Lorenzo Forcellini Reffi. “Crediamo che trovare sinergia partendo da una base e valori comuni sia molto importante per essere concreti nella risoluzione dei problemi”. A proposito di sinergie, il partito cerca convergenze sui temi e vorrebbe capire dalle forze di maggioranza quali siano le loro priorità, “perché – dice – sembrano vivere alla giornata”. Sul futuro del paese, DML ha una visione chiara: “Crediamo molto nella realizzazione di un hub tecnologico, da questo punto di vista riteniamo che le cose stiano procedendo in modo piuttosto lento, quindi saremo da stimolo e ci metteremo sempre al lavoro per poter raggiungere questa visione, che crediamo sia la più interessante per il futuro della nostra Repubblica”. Il partito punta su sviluppo, investimenti, innovazione, ammodernamento delle infrastrutture. Si chiede, inoltre, che fine farà l'ICEE e guarda con una certa preoccupazione alla Riforma IGR. “Ci teniamo a tenere alta l'attenzione su uno dei nostri capisaldi, che è quello dello sviluppo economico” - continua Reffi - “questo perché il nostro Paese ha necessità di reperire risorse per tutti gli interventi ormai non più rimandabili. Siamo alle porte di una riforma IGR che preoccupa o spaventa. So parla di interventi che andranno a colpire soprattutto la fascia media della popolazione. Noi ci riserviamo chiaramente di approfondire e crediamo nella necessità di incontrarci con le forze politiche ma soprattutto col Segretario di Stato, per capire ciò che effettivamente verrà messo in campo. Continuiamo però a pensare che gli investimenti siano più importanti. Dobbiamo investire per poter reperire risorse da spendere poi per le famiglie”.