Incontro Beccari-Eydar: Verso nuove collaborazioni con Israele. L'Ambasciatore in Udienza dalla Reggenza

Rapporti solidi, in accelerazione nell'ultimo anno, e un nuovo impulso impresso proprio con questa visita. Dialogo tra San Marino e Israele nel bilaterale, nei vari ambiti di future collaborazioni: “Abbiamo avuto modo di esplorare ambiti di cooperazione – spiega il Segretario agli Esteri, Luca Beccari – dal tema energetico, che rappresenta oggi la sfida di tutti i paesi; il tema sanitario; alle nuove tecnologie informatiche, per cui Israele è paese leader nel mondo, anche solo come numeri di investimenti”.

Ancora, i rapporti nel multilaterale: “Ho ringraziato San Marino per il supporto a Israele all'ONU, dove ogni anno – sostiene l'Ambasciatore di Israele a San Marino Eydar - vengono espresse una ventina di risoluzioni anti-israeliane. Questo per noi è il nuovo antisemitismo”.

Un concetto che Eydar è tornato ad esprimere in Aula, nel Giorno della Memoria, in udienza dalla Reggenza, davanti ad una delegazione di Governo e della Commissione Esteri. “L'Olocausto non è arrivato a sorpresa, ma al culmine di migliaia di anni di persecuzione del popolo ebraico – e guarda al ruolo di San Marino nella protezione della comunità ebraica sul Titano: “Il ricordo di quanto accaduto qui è la polizza assicurativa dell'umanità per un futuro migliore”. Difesa della comunità ebraica ricordata dal Segretario agli Esteri Beccari, nel dare lettura del messaggio che Liliana Segre, cittadina onoraria, invia a San Marino. “Una neutralità attiva la nostra – dice Beccari – che ci vede non schierati, ma nemmeno indifferenti e fermi nella difesa dei diritti umani e del diritto internazionale”.









Visita che è segno dell'amicizia fra i due Stati e che assume un significato più denso proprio nel giorno della Memoria – dicono i Capitanti Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini – richiamando la vocazione di San Marino nella difesa dei diritti e nell'accoglienza; l'impegno a promuovere il contrasto all'antisemitismo e “una cultura di rifiuto del pregiudizio e dell'intolleranza”.

Da Palazzo, a Contrada Santa Croce, nel ghetto ebraico, per la deposizione di una corona di fiori, mentre anche il Congresso di Stato invita a riflettere: “Non basta condannare il male: si deve capire come è potuto accadere”, rafforzando gli strumenti della consapevolezza. Perché San Marino sia sempre terra di asilo e di accoglienza.

