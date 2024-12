Incontro Beccari–Šefčovič, la firma è più vicina

Tempi più vicini per l'Accordo di Associazione: nuovo incontro a Bruxelles tra il Segretario agli Esteri, Luca Beccari e il Commissario per il commercio e la sicurezza economica, Maroš Šefčovič, insieme al team negoziale. A gennaio gli Stati membri del Consiglio d'Europa decideranno sulla natura esclusiva o mista dell'Accordo tra UE e San Marino. Si fa più vicina l'individuazione di una data per la firma che il Segretario Beccari auspica possa avvenire sotto la Presidenza polacca, che ha inserito la sigla tra le priorità del mandato. Impegno a chiudere celermente il percorso anche dalla nuova Commissione Europea.