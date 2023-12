Incontro Begni, Andreoli non esclude denuncia: "Ennesima strumentalizzazione"

Incontro Begni, Andreoli non esclude denuncia: "Ennesima strumentalizzazione".

Sull'interpellanza presentata dall'opposizione sull'ormai famosa riunione a Palazzo Begni, Paride Andreoli annuncia di aver dato mandato ai sui legali di adire le vie giudiziarie “a causa del tenore ampiamente diffamatorio delle asserzioni contenute”. La sua presenza al Begni non era a livello personale – rimarca – ma in quanto rappresentante di Ēlego, invitato dal PSD in virtù di un oramai fattivo progetto di aggregazione Socialista. "Non corrisponde al vero - aggiunge - neppure la citata immediata uscita di Lonfernini, il quale ha presenziato a gran parte dell'incontro". Andreoli punta il dito contro “l'ennesima sterile strumentalizzazione”. "Non mi sono mai nascosto e prima di questa riunione, nel mio ruolo interno ad Ēlego, ho partecipato a diversi incontri politici, anche con la stessa Libera che ha sottoscritto l'interpellanza".

Leggi la lettera di Paride Andreoli

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: