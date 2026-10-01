Incontro bilaterale tra Beccari e Tor Faus
Accordo Ue: riunione dei capi missione dei Paesi membri accreditati
Prima della cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti, in mattinata, c'è stato l'incontro bilaterale ufficiale tra il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari e la ministra degli Esteri di Andorra Imma Tor Faus. Un confronto definito proficuo e amichevole, al quale hanno partecipato le rispettive delegazioni diplomatiche. Al centro, l'esperienza maturata nel lungo negoziato per l'Accordo di Associazione con l'Unione europea e le prospettive di collaborazione in vista della sua futura implementazione.
Beccari e Tor hanno inoltre condiviso una valutazione sull'attuale scenario geopolitico, con particolare attenzione ai conflitti in Ucraina e Medio Oriente e alle loro ripercussioni sui Paesi europei. All'Università di San Marino, ieri sera, c'è stato invece l'incontro tra i Capi Missione dei Paesi membri dell'Unione europea accreditati a San Marino. La riunione, organizzata dall'Ambasciatore dell'Ue in collaborazione con la Presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione, è stata dedicata alla fase successiva alla firma dell'Accordo. Al centro le prospettive di cooperazione e le forme di supporto che gli Stati membri potranno offrire a San Marino nel percorso di attuazione dell'intesa.
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