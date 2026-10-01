PALAZZO BEGNI Incontro bilaterale tra Beccari e Tor Faus Accordo Ue: riunione dei capi missione dei Paesi membri accreditati

Incontro bilaterale tra Beccari e Tor Faus.

Prima della cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti, in mattinata, c'è stato l'incontro bilaterale ufficiale tra il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari e la ministra degli Esteri di Andorra Imma Tor Faus. Un confronto definito proficuo e amichevole, al quale hanno partecipato le rispettive delegazioni diplomatiche. Al centro, l'esperienza maturata nel lungo negoziato per l'Accordo di Associazione con l'Unione europea e le prospettive di collaborazione in vista della sua futura implementazione.

Beccari e Tor hanno inoltre condiviso una valutazione sull'attuale scenario geopolitico, con particolare attenzione ai conflitti in Ucraina e Medio Oriente e alle loro ripercussioni sui Paesi europei. All'Università di San Marino, ieri sera, c'è stato invece l'incontro tra i Capi Missione dei Paesi membri dell'Unione europea accreditati a San Marino. La riunione, organizzata dall'Ambasciatore dell'Ue in collaborazione con la Presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione, è stata dedicata alla fase successiva alla firma dell'Accordo. Al centro le prospettive di cooperazione e le forme di supporto che gli Stati membri potranno offrire a San Marino nel percorso di attuazione dell'intesa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: