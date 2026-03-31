Incontro bilaterale tra il Segretario di Stato Beccari il Segretario del Consiglio d'Europa Berset

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari ha accolto oggi a Palazzo Begni il Segretario Generale del Consiglio d’Europa Alain Berset, in visita ufficiale in Repubblica. Domani Berset sarà l’Oratore ufficiale alla cerimonia di insediamento dei nuovi Capitani Reggenti. Nel pomeriggio si è svolto un colloquio tra i due, dedicato ai principali temi del rapporto tra Repubblica di San Marino e il Consiglio d’Europa, poi esteso alle rispettive delegazioni per un confronto più ampio.

La delegazione sammarinese era guidata dall’Ambasciatore Michela Bovi, Rappresentante Permanente presso l’organizzazione di Strasburgo. Al centro dell’incontro, l’analisi dello scenario geopolitico internazionale, con particolare riferimento ai conflitti in Ucraina e Medio Oriente e alle loro ricadute in Europa, oltre al percorso di integrazione europea intrapreso dalla Repubblica. Nel dialogo bilaterale sono stati evidenziati i progressi di San Marino nella tutela dei diritti umani e il ruolo dei meccanismi di monitoraggio del Consiglio d’Europa, tra cui Moneyval e GRECO, nel rafforzare trasparenza e credibilità del sistema sammarinese.

Berset ha riconosciuto l’impegno della Repubblica e le numerose iniziative portate avanti in collaborazione con gli organismi europei, sottolineando il contributo di San Marino alla promozione dei valori democratici e del dialogo internazionale. Al termine dell’incontro, le delegazioni si sono trasferite a Palazzo Pubblico, dove i Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli hanno ricevuto in udienza ufficiale il Segretario Generale, al quale è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine di Sant’Agata.







