NEW YORK Incontro bilaterale tra il Segretario di Stato Belluzzi e il Ministro dell'Educazione degli Emirati Arabi

Durante un incontro bilaterale a New York - dove è in corso l'Assemblea delle Nazioni Unite - il Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi ha proposto al Ministro dell’Educazione degli Emirati Arabi Uniti Ahmad Belhou una bozza di accordo di collaborazione in ambito di educazione di ogni grado, cultura e scambio di soggiorni di studenti. Presto il Ministro emiratino sarà in visita a San Marino. “Avremo l’opportunità, in quell’occasione – ha dichiarato Belluzzi - di mostrargli la nostra realtà e di condividere con lui le nostre esperienze”.

