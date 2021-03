ROMA Incontro bilaterale tra Speranza e Ciavatta su documento triennale di sviluppo comune

Incontro bilaterale tra Speranza e Ciavatta su documento triennale di sviluppo comune.

Verso una più stretta collaborazione tra Italia e San Marino in materia sanitaria, per superare insieme la pandemia, ridurre il numero di contagi di questa terza fase e attuare progetti di sviluppo comuni nel più immediato futuro. Sono stati i temi al centro dell’incontro bilaterale a Roma fra il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Segretario di Stato per la Sanità, Roberto Ciavatta.

[Banner_Google_ADS]

L'incontro, cordiale e costruttivo si legge in una nota, ha avuto come obiettivo principale l’identificazione dei punti cardine su cui stilare un documento triennale di sviluppo comune, oltre che un aggiornamento delle politiche per il contrasto alla diffusione della pandemia Covid-19.

“È con grande soddisfazione - ha commentato Ciavatta - che proseguiamo la stretta collaborazione in ambito sanitario tra i due Paesi, per superare e vincere insieme quella che è la più grossa sfida dei nostri tempi. La piena condivisione di tutte le linee guida di sviluppo futuro è per noi motivo di fierezza. Ringrazio sentitamente il Ministro Speranza per la sua disponibilità e convinta volontà che siano reciprocamente vantaggiose per i due Paesi”.



I più letti della settimana: