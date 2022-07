Incontro congiunto tra omologhe Commissioni Istruzione e Cultura: sul tavolo nuove collaborazioni

le interviste a Riccardo Nencini e Pasquale Valentini

Ci sono tanti accordi politico-istituzionali e diplomatici che legano i due Stati. I riferimenti sono naturalmente i Governi ma spesso sono i parlamentari a poter dare gambe più veloci a queste intese, mirando dritti alla meta. Questi i presupporti alla base dell'incontro congiunto che si è tenuto martedì 11 luglio a Palazzo Begni tra una delegazione della VII Commissione Permanente (Istruzione Pubblica e Beni Culturali) del Senato Italiano e l'omologa I Commissione Consiliare Permanente Istruzione e Cultura.

Una spinta all'operatività che, a distanza di pochi mesi dall'input impresso a questa visita sul Titano, porta le due Commissioni omologhe – della delegazione oltre al Presidente, il Senatore Riccardo Nencini, fanno parte anche la Senatrice Maria Saponara e il Consigliere parlamentare Luigi Fucito – a ragionare concretamente sulla situazione dei rispettivi sistemi scolastici e patrimoni culturali. Al vaglio iniziative congiunte e la possibilità di operare su alcune problematiche comuni: come ad esempio scuola post pandemia, denatalità, reclutamento dei docenti e superamento del precariato. Registrata inoltre condivisione sul tema della riforma dei cicli, delle materie e sulla formazione dei docenti.

Mentre sul fronte culturale, si guarda ad strategia condivisa inerente la gestione dei siti UNESCO e la valorizzazione dei cammini storico-religiosi che si snodano sui territori dei due Stati. Occasioni di contatto e scambio a livello interparlamentare dunque da preservare e promuovere, “per ridare alle commissioni – ha sottolineato il Presidente della I Commissione, Pasquale Valentini - il ruolo che gli spetta”.

Prima del confronto, a Palazzo l'udienza della Reggenza. Dal Segretario di Stato Andrea Belluzzi rimarcata in apertura la necessità di intensificare i rapporti, seguire percorsi comune a reciproco beneficio. “Investire in cultura – ha ricordato – significa investire in futuro”. Anche per i Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli, diventa fondamentale “favorire, se non addirittura rendere costanti, tali momenti di confronto a livello parlamentare, dando in questo modo anche un nuovo slancio alla ricostituzione dei gruppi di amicizia parlamentari, - hanno detto - un tempo molto attivi, e soprattutto ravvivando quel tessuto di relazioni politiche a livello di organismi legislativi che possano fungere da sprone per l'azione anche dei rispettivi Governi”.

Nel video le interviste al Senatore Riccardo Nencini, Presidente VII Commissione Permanente Istruzione Pubblica e Beni Culturali e il Consigliere Pasquale Valentini, Presidente I Commissione Consiliare Permanente Istruzione e Cultura.