Incontro Dc-maggioranza, Venturini: "Confronto cordiale, ora c'è bisogno di chiarezza istituzionale"

Ieri l'incontro tra la Democrazia Cristiana e la maggioranza nella sede di Repubblica Futura. All'indomani del confronto, il segretario del partito Gian Carlo Venturini lo definisce un incontro cordiale e ringrazia per il riconoscimento dato al Pdcs. La Dc, di fronte ai rappresentanti di Adesso.sm, ha riaffermato le posizioni già espresse nei giorni scorsi. Il partito di opposizione si dice disponibile a dare "il proprio apporto in un'ottica di responsabilità e riappacificazione - spiega Venturini - ma ci vuole chiarezza istituzionale".

L'obiettivo è, quindi, quello di arrivare a una maggiore condivisione, specie per portare a termine gli interventi necessari nel Paese. Nei giorni scorsi la Democrazia Cristiana ha già dichiarato che un passaggio elettorale è "inevitabile". Le forze politiche, al momento, non si sbilanciano sulle mosse concrete che faranno. Dalla maggioranza, il capogruppo di Ssd, Giuseppe Morganti, giudica positivamente l'incontro di ieri e concorda con chi intende percorrere via dell'"unità nazionale" e delle "convergenze". "Gli ostacoli devono essere superati - dice - perché ne va del Paese". Ora bisognerà lavorare per tradurre a livello pratico questa condivisione auspicata, spiega.