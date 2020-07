Incontro promosso da PSD e MD sulle Giunte: auspicata approvazione riforma per utilizzo nuova legge alle prossime elezioni

Su iniziativa del Psd e di Movimento Democratico si è tenuto un incontro sul tema delle Giunte a cui hanno preso parte i Capitani di Castello di San Marino Città e Serravalle Tomaso Rossini e Vittorio Brigliadori, l'ex membro di Giunta ora consigliere del Pdcs Lorenzo Bugli, Luca Lazzari di Movimento Democratico ed alcuni dirigenti del Psd. Dall'incontro è emerso un auspicio condiviso per l'approvazione in seconda lettura della legge di riforma delle Giunte in modo tale da utilizzarla già nella prossima tornata elettorale. La data non è ancora stata fissata dalla Reggenza ma è probabile si vada alle urne entro la fine dell'anno, dopo lo slittamento motivato dall'emergenza Covid.