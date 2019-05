Incontro tra Renzi e Moavero Milanesi su convenzione bilaterale

Il ministro Enzo Moavero Milanesi ha avuto a Helsinki, in occasione della sessione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, una riunione con il Segretario di Stato agli Affari Esteri di San Marino, Nicola Renzi, "per passare in rassegna le questioni più rilevanti, in particolare i negoziati per la Convenzione bilaterale". Lo ha reso noto un tweet della Farnesina.