ECONOMIA Indipendenza Sammarinese chiede strategie sul post-Covid

Indipendenza Sammarinese chiede strategie sul post-Covid.

Indipendenza Sammarinese punta i riflettori sull'emergenza dell'economia sammarinese e le sue richieste "a fronte – scrive - delle scarse risposte che abbiamo trovato nei decreti d’urgenza varati dal Congresso di Stato. Senza una visione strategica sul post emergenza – avverte - il coronavirus rischia di produrre l’ennesimo colpo alla migliore imprenditoria sammarinese, con ripercussioni sociali enormi e col pericolo che decine di persone rimangano non solo senza busta paga ma, in futuro, anche senza posto di lavoro". Plaude poi alla Segreteria Industria per aver dato prova di saper agire anche in tempi di emergenza con risposte urgenti e concrete.



I più letti della settimana: