Indipendenza sammarinese: Negri lascia la presidenza

Dopo l'uscita di Nadia Ottaviani, la notizia che Andrea Negri ha lasciato la presidenza di "indipendenza Sammarinese". Dimissioni, si legge in una nota dello stesso presidente motivate dai "nuovi incarichi istituzionali assunti in ambito diplomatico, che prevedono l’incompatibilità con cariche in partiti o movimenti politici", motivo per cui il 17 giugno scorso - prosegue - ho rimesso nella disponibilità di Indipendenza Sammarinese la mia carica di Presidente"