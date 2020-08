Indipendenza Sammarinese: "Siamo senza macchia e senza paura"

Indipendenza Sammarinese interviene con un comunicato per rispondere a critiche o insinuazioni riguardanti le parentele di alcuni membri del Movimento. “Dopo ricatti e minacce” – si legge in una nota -, “è ora in corso la perlustrazione dei nostri alberi genealogici, alla ricerca di chissà che cosa o chissà chi tra i nostri avi”. “Vogliamo facilitarvi il lavoro” – continua il comunicato –, “dicendovi che tra gli uomini politici, presenti e passati, tra i professionisti, i medici, gli insegnanti e la gente comune, ci sono anche i nostri familiari, più o meno lontani”. “Ma non potrebbe essere altrimenti, considerato che a San Marino siamo tutti parenti”.

Indipendenza Sammarinese ribadisce allora come i propri membri siano “liberi” e “puliti”; “non abbiamo mai fatto politica prima d'ora – si puntualizza nella nota – e combattiamo per riavere indietro il futuro che ci appartiene”. “A differenza di altri” “useremo sempre la nostra testa per ragionare e nessuno potrà mai darci ordini su cosa scrivere o chi attaccare”.