Infiltrazioni malavitose: Commissione Anticrimine fa il punto dopo le audizioni

Nuova riunione, nei giorni scorsi, della Commissione Consiliare Permanente sul fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata che ha fatto il punto sul lavoro degli ultimi mesi. Il riferimento è, in particolare, ai contributi raccolti con le audizioni dei responsabili di corpi di polizia, Nucleo antifrode, Aif, Tribunale, Ufficio controllo attività economiche e Tribunale. Queste le principali categorie ascoltate, nei mesi, dalla Commissione.

Tra gli altri aspetti importanti, spiega il presidente Pasquale Valentini, la collaborazione con l'omologa Commissione italiana, vista la necessità di essere in relazione con gli organismi internazionali che si occupano di tali fenomeni. Con l'arrivo dell'autunno, dunque, l'obiettivo è formulare eventuali ipotesi di intervento sul tema delle infiltrazioni malavitose. Lavoro che, spiega Valentini, potrebbe tradursi in adeguamenti normativi o in una nuova organizzazione degli uffici e delle realtà preposte. Le indicazioni saranno poi trasmesse al Consiglio e al Congresso per la fase operativa.