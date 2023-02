Informazione e Media: verso l'approvazione della nuova legge

Esaurito il dibattito generale, nella seduta di ieri sera, il Consiglio ha iniziato la votazione del pdl su “Diritto dell'Informazione dei Media” e oggi si riparte dal 22esimo dei 79 articoli. All'articolo 10, inerente l'Autorità Garante per l'informazione, c'è stato un vivace scambio tra il Segretario di Libera Matteo Ciacci e il Segretario di Stato Lonfernini. Per Ciacci dovrebbe essere la Consulta per l'Informazione e non la politica a nominare la maggioranza dei cinque componenti e non dovrebbe spettare al Segretario di Stato all'Informazione la nomina del Presidente. Lonfernini ha dal canto suo difeso la scelta prevista all'articolo 10, respingendo qualunque suggestione di “bavaglio all'informazione” e ricordando che nel titolo 1 della legge vengono espressamente garantite le libertà di espressione e di pensiero, previste dalla Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dalla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo. Approvato a larghissima maggioranza, con 30 voti a favore, un non votante e un solo contrario, anche l'articolo 11 che, tra le altre cose, estende le funzioni dell'Autorità Garante ai siti web e blog che veicolano ricorsivamente informazioni su San Marino, così come concordato in commissione su proposta di Nicola Renzi di RF.