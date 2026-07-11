Infrastrutture, ANIS al Governo: "Apra il confronto". Intanto Ciacci porta il prolungamento del trenino in Congresso Gli industriali promuovono la nuova legge e indicano le priorità: energia, rifiuti e ciclo delle acque. Il Segretario al Territorio: "Lo Stato imposta la cornice e definisce le priorità, ma la realizzazione passa dalla sinergia con il privato"

Le risorse finanziarie ci sono. Lo strumento urbanistico, finalmente, anche. Ora restano da definire le priorità e trasformarle in opere concrete.

È l'appello che ANIS rivolge al Congresso di Stato dopo l'approvazione della legge sulla Pianificazione Territoriale Strategica, chiedendo un confronto con tutte le forze politiche per individuare le opere da inserire nei Programmi Pluriennali di Attuazione. Secondo l'Associazione Industriali, la nuova normativa consente di superare alcuni dei limiti del vecchio Piano Regolatore e offre finalmente uno strumento per programmare e realizzare le infrastrutture strategiche di cui il Paese ha bisogno. I Programmi Pluriennali di Attuazione individueranno infatti le opere da finanziare e ne vincoleranno la realizzazione per i successivi cinque anni.

Pur riconoscendo il valore dell'investimento nel parco fotovoltaico di Brescia e del progetto del primo Data Center sammarinese, ANIS ritiene necessario ampliare il piano con ulteriori interventi nei settori dell'energia, dei rifiuti, del ciclo delle acque e della digitalizzazione. Tra le priorità indicate figurano un impianto per il trattamento dei rifiuti a bassissimo impatto ambientale, capace di ridurre i costi di smaltimento e produrre energia, e nuovi depuratori per recuperare e riutilizzare le acque, abbattendo anche le tariffe pagate ai gestori esteri. Sul fronte delle risorse, l'associazione sostiene che le condizioni per finanziare gli investimenti esistano già: i 17-20 milioni di euro annui della riforma IGR, i risparmi sul roll over del debito e, se necessario, il ricorso al cofinanziamento privato o al cosiddetto “debito buono”, destinato agli investimenti.

Una visione che trova una risposta positiva da parte del Segretario di Stato al Territorio, Matteo Ciacci, che ringrazia ANIS per il contributo e sostiene che il confronto confermi la bontà dell'impostazione seguita dal Governo. Ciacci rivendica al contempo una strategia già avviata, fatta di piccole opere diffuse nei Castelli, realizzate insieme alle Giunte, e “un investimento serio sulla sicurezza”, dai guardrail lungo la superstrada alle altre opere già programmate. Quanto ai progetti strategici, il Segretario ribadisce che sarà lo Stato a definire le priorità, puntando sulla collaborazione con i privati per la loro realizzazione.

Tra le priorità figurano i progetti turistici, a partire dalla risalita Borgo-Città, già avviata con il progetto Baldasserona, e dal prolungamento Borgo-Città del Treno Bianco Azzurro, che verrà portato proprio martedì in Congresso di Stato. E a cui si affiancano progetti già avviati nei settori dell'energia, della digitalizzazione e delle telecomunicazioni. Due visioni complementari, dunque, che arricchiscono il confronto su come trasformare le risorse disponibili in sviluppo concreto per la Repubblica.

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