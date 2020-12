Inizia la tre giorni del Consiglio; in prima lettura il Bilancio

Si apre oggi la seduta del Consiglio Grande e Generale di dicembre. L'assemblea, per motivi legati all'emergenza sanitaria, si terrà al Kursaal, così come deciso dall'Ufficio di Presidenza del 26 novembre. Disposizione richiesta soprattutto da Repubblica Futura che aveva sottolineato la necessità di proteggere chi lavora a Palazzo Pubblico e i contatti famigliari e le relazioni professionali dei consiglieri.





Riflettori puntati soprattutto sul Bilancio di Previsione che approda in Consiglio in prima lettura. La legge non sarà quindi approvata in una sola sessione con procedura d'urgenza, come richiesto proprio da RF. La sessione durerà tre giorni – da oggi fino a giovedì 3 dicembre - con la possibilità di proseguire oltre le ore 20. Torna anche la giustizia, con la Modifica in seconda lettura della Legge Costituzionale del 30 ottobre 2003, che istituisce un giudice in caso di astensioni o ricusazioni. Si inizierà dal comma comunicazioni nel quale ci si aspettano diverse considerazioni sulla gestione delle misure di sicurezza anti-Covid.