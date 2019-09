Inizia una settimana calda sul fronte politico

Si apre una settimana intensa sul fronte politico in attesa della convocazione dell'Ufficio di Presidenza che dovrebbe riunirsi, secondo indiscrezioni, il 5 settembre. Sarà il Consiglio che nominerà la nuova Reggenza ed è ancora da decidere se sarà di Garanzia o ordinaria. Un tema al centro della riflessione politica in una settimana calda anche alla luce delle fibrillazioni degli ultimi giorni. Mentre la maggioranza si appella alla responsabilità e chiede condivisione in vista di appuntamenti importanti come bilancio e visita di Fitch a fine mese, l'opposizione ritiene imprescindibile il passaggio elettorale. A questo punto ogni decisione è nelle mani degli organismi dei partiti di Adesso.sm.