Iniziano i lavori della commissione d'inchiesta su Cis e crisi bancarie: prima la riunione informale dei capigruppo e un ufficio di presidenza

E' iniziata la prima riunione della commissione d'inchiesta per accertare eventuali responsabilità politiche o amministrative che hanno coinvolto Banca Cis e per approfondire le crisi bancarie. Sarebbe dovuta iniziare alle 14,30, ma a metà giornata si è svolta una riunione informale tra capigruppo e membri della commissione. I Capitani Reggenti avrebbero convocato tutti i capigruppo consiliari in seguito a una comunicazione dell'ingegner Marino Grandoni in cui lamenterebbe incompatibilità di alcuni membri della commissione. Alle 14,30 si è tenuto un Ufficio di presidenza. I lavori della commissione d'inchiesta sono in corso. Seguiranno aggiornamenti.