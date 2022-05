18° CONFERENZA A TIRANA Iniziativa Adriatico-Ionica, Giovagnoli: “Prima volta per San Marino, accoglienza non scontata”

A Tirana in questi giorni per la 18esima Conferenza dell’Iniziativa Adriatico-Ionica, la delegazione consiliare composta da Gerardo Giovagnoli e Maria Katia Savoretti. “Abbiamo rappresentato la Reggenza alla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Iniziativa Adriatico-Ionica – dice il Capo Delegazione Giovagnoli – È stata la prima volta per San Marino, dopo l'ingresso nell'Iniziativa nel febbraio 2020. Una accoglienza non scontata, con molti interventi a nostro favore. Si sono trattate tematiche per lo più inerenti la situazione internazionale e del conflitto in corso, ma anche un focus sul turismo e l'interazione tra i Paesi che partecipano all'Iniziativa - dalla Grecia, ai Balcani occidentali, Italia e San Marino – momenti nei quali abbiamo per lo più ascoltato le esperienze altrui”.

Poi il rapporto con l'Italia, che anche e proprio nell'ambito dell'Iniziativa si approfondisce: “Abbiamo chiesto alla delegazione italiana, rappresentata dal Vice-Presidente della Camera Ettore Rosato, un incontro bilaterale, durante il quale ci siamo confrontati sulla storia dell'Iniziativa, sulle prospettive e sulle possibilità che Italia e San Marino hanno di collaborare, ricordando le ottime relazioni e l'impegno comune verso l'integrazione europea”.

Nel video, l'intervista a Gerardo Giovagnoli, capo delegazione consiliare all'Iniziativa Adriatico-Ionica.

