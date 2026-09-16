Insediamento per Laura Gobbi alla Funzione Pubblica: "Obiettivi innovazione, formazione e motivazione"

Primo giorno alla guida della Funzione Pubblica per Laura Gobbi, la nuova direttrice generale che prende il posto di Milena Gasperoni dopo le sue dimissioni per motivi personali. Nominata lo scorso 4 agosto dal Congresso di Stato, la dirigente si è insediata nel suo ufficio alla presenza del segretario agli Interni, Andrea Belluzzi. È chiamata da subito a un compito importante: accompagnare la pubblica amministrazione della Repubblica verso il passaggio storico dell’Associazione all’Unione Europea. “Sono emozionatissima oggi, come il mio primo giorno di scuola. È un ruolo molto impegnativo, quindi è una grande emozione. Sono dirigente da tanti anni ma questo ruolo qui è certamente particolare”, le sue prime parole dopo l'insediamento.

Porterà al Dipartimento l’esperienza dei suoi anni da Direttore Generale dell’Università di San Marino, e ha già chiari gli obiettivi per il triennio che la attende. “Innovazione, formazione e motivazione: queste sono le tre leve che servono per tenere all’altezza dell’Europa una nuova Pubblica Amministrazione. L’intelligenza artificiale è un qualcosa che non possiamo più evitare nemmeno noi, ci dobbiamo cimentare con questa tecnologia e utilizzarla a nostro favore. Naturalmente questo prevede che si faccia tanta formazione, i dipendenti della pubblica amministrazione sono una forza e un tesoro di questo Paese. E adesso dobbiamo rimotivare anche tutte le persone che lavorano nella pubblica amministrazione: quelli che ci sono già, quindi chi ha già tante competenze acquisite nel tempo, e quelli nuovi che arriveranno di cui abbiamo tanto bisogno per fare questo viaggio che ci accompagnerà verso l’Unione Europea”, afferma.

E tutto questo senza trascurare l’apertura internazionale e ai giovani, oltre che l’attenzione alle persone. “Metteremo al centro il benessere di chi lavora nella pubblica amministrazione e l’interesse del cittadino ad avere un rapporto sempre migliore con la pubblica amministrazione. Metteremo al centro le persone, questo per noi è un obiettivo estremamente importante”, dice il segretario Belluzzi.