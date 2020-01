Insediata Commissione d'Inchiesta sul Cis

Si è insediata la Commissione Consiliare d'Inchiesta su presunte responsabilità politiche o amministrative che hanno coinvolto Banca Cis e sulle crisi bancarie. È composta da dodici Consiglieri: sei di maggioranza e altrettanti di opposizione. Il suo Presidente è Gerardo Giovagnoli di Noi per la Repubblica. I membri sono: Manuel Ciavatta e Francesca Civerchia per il Pdcs; Marianna Bucci, Alberto Giordano Spagni Reffi per Rete; Carlotta Andruccioli di Domani Motus Liberi; Matteo Ciacci, Michele Muratori, Vladimiro Selva di Libera; Fernando Bindi, Sara Conti e Miriam Farinelli di Repubblica Futura.

Il Presidente Giovagnoli sottolinea il buon clima. " Ci siamo dati - dice - le prime regole condivise: su segretezza, ordine dei lavori, atteggiamento di grande responsabilità, riservatezza e imparzialità". "Siamo tutti commissari allo stesso modo - spiega - impegnati nel ricercare la verità al di là delle bandiere e delle posizioni di partenza sui fatti noti".