Insediata la commissione consiliare sulle infiltrazioni della criminalità organizzata Il Presidente è Pasquale Valentini. Le sedute sono, ordinariamente, segrete. Previsto un riferimento periodico al Consiglio Grande e Generale

Seduta di insediamento, oggi, per la Commissione Consiliare sul Fenomeno delle Infiltrazioni della Criminalità Organizzata, comunemente definita commissione antimafia. Alla presidenza c'è Pasquale Valentini. È una commissione paritetica formata da otto consiglieri. I quattro indicati dalla maggioranza sono il Presidente Valentini, Emanuele Santi, Michela Pelliccioni e Gian Nicola Berti. I quattro d'opposizione sono Guerrino Zanotti, Sua Eccellenza Luca Boschi – sostituito per il semestre in corso da Matteo Ciacci - , Andrea Zafferani e Sara Conti. Le sedute della commissione sono ordinariamente segrete ma possono essere dichiarate pubbliche su decisione a maggioranza della commissione. Previsto un riferimento periodico, attraverso il Presidente, al Consiglio Grande e Generale. Valentini ha illustrato ai commissari l'attività svolta dalla commissione, istituita nel 2011. Messe a disposizione la relazione del 2014 e un documento redatto nel 2017 in occasione dell'incontro con la Commissione Antimafia italiana.



