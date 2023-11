PALAZZO PUBBLICO Insediate le Commissioni di Vigilanza e Monumenti Entrambe nominate nella seduta del Consiglio Grande e Generale del 24 ottobre 2023

Nominata nella seduta del Consiglio Grande e Generale del 24 ottobre 2023, si è insediata davanti ai Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina la Commissione di Vigilanza composta da sette membri indicati in misura proporzionale alle rappresentanze consiliari. Espressione delle liste politiche di minoranza, è stato riconfermato Presidente, Giovanni Lonfernini (RF). Membri della Commissione sono: Federica Merlini (PDCS), Marialuisa Pierdominici (PDCS), Marino Manuzzi (PDCS), Gabriele Bucci (NPR), Angela Venturini (RETE), e Gilberto Piermattei (LIBERA).

Seduta di insediamento anche per la Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità e d’Arte, composta sempre da sette membri nominati dal Consiglio Grande e Generale espressamente competenti in ambito storico, architettonico, artistico e archeologico. Presidente è Claudia Malpeli, mentre Laura Rossi è stata nominata Segretario verbalizzante. Membri: Conrad Mularoni (PDCS), Laura Mularoni (PDCS), Catia Cesarini (PDCS). Ne fanno parte a titolo consultivo i responsabili di Museo, Biblioteca e Archivio di Stato e un rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri e Architetti di San Marino indicato in Maurizio Del Din.

