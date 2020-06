FASE 3 Insediate le Commissioni Pari Opportunità e Politiche Giovanili Ripartono con slancio i lavori istituzionali

Al termine del giuramento della Commissione di Disciplina per i dipendenti dello Stato, avvenuto ieri davanti alla Reggenza, si è proceduto all'insediamento anche di due Commissioni.

Sedute distinte: la prima ha visto la ripresa dei lavori della Commissione Pari Opportunità, istituita con legge n.26 del 2004, allo scopo di promuovere e garantire la piena parità giuridica e, per l'appunto, le pari opportunità fra tutti i cittadini. Nominata dal Consiglio Grande e Generale all'inizio della legislatura, composta di dieci membri, resta in carica per la durata della stessa. Eletta Coordinatore Lara Cannalire, affiancata da Nubbia Reggini come Vice Coordinatore.

A seguire l'insediamento della Commissione per le Politiche Giovanili, istituita con legge 91/2007 e formata da 13 membri di nomina consigliare. Il suo compito è formulare pareri e proposte su iniziative e leggi riguardanti i giovani sammarinesi. Commissione che sarà guidata da Daniela Amici, come nuova Presidente, eletta al termine della seduta; Chantal Carlini nominata invece alla Vice Presidenza.



