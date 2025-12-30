Insegnanti: dopo lo stop all'ipotesi concorso, prorogate le regole fino a nuovi confronti

Reclutamento dei docenti nella scuola: dopo le trattative tra sindacati e istituzioni e lo stop all'ipotesi concorso, si lavora per trovare una nuova modalità di assunzione degli insegnanti. Pubblicato il decreto legge 161 del 29 dicembre che proroga le attuali disposizioni normative in materia. Tradotto: resta tutto com'è, fino a quando non si arriverà a un nuovo accordo sindacale per il settore. Superata, dunque, la prospettiva dei concorsi, la parte politica e i rappresentanti dei lavoratori del pubblico impiego dovranno arrivare a un'intesa per definire meccanismi di assunzione specifici, considerando anche le esigenze dei precari.







