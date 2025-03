POLITICA SAMMARINESE "Insieme verso un futuro migliore": Libera apre la campagna di adesione Presenti il sindaco di Santarcangelo e la Consigliera Regionale dell'Emilia-Romagna. Si guarda a sinergie nel turismo, ma anche a progetti comuni come aeroporto e superstrada

L'apertura della campagna di adesione rappresenta, per Libera, un momento di festa, per ritrovarsi con gli iscritti ed accoglierne di nuovi. Ma è stata anche l'occasione per tracciare un bilancio di quanto fatto in questi primi mesi di legislatura, con lo sguardo sempre proiettato in avanti, come recita il titolo della serata: “insieme verso un futuro migliore”. Soddisfatta Giulia Muratori, alla sua prima campagna di adesione nel ruolo di Segretario: “C'è grande sostegno dalla nostra base, anche qualche nuova adesione. Devo dire che siamo davvero molto soddisfatti di avere il supporto dei nostri aderenti. Abbiamo condiviso i nostri risultati raggiunti di recente con l'avvio di questa legislatura insieme anche ai nostri alleati di governo. Speriamo di portare a casa altri risultati e di avere sempre il sostegno e l'entusiasmo dei nostri aderenti”. Presenti anche il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti e Alice Parma, Consigliera Regionale dell'Emilia-Romagna e vice capogruppo PD.

Libera promuove la collaborazione con le realtà limitrofe, nell'ottica di una sinergia ritenuta fondamentale per lo sviluppo di iniziative e progetti comuni, tra cui la riqualificazione e messa in sicurezza della Superstrada. Proprio di grandi infrastrutture, eventi, frontalieri, sanità e sport si è parlato nel recente incontro tra rappresentanti del Governo del Titano e il presidente della Regione Emilia Romagna Michele de Pascale, durante la sua prima visita ufficiale a San Marino. Un confronto a 360 gradi da cui è emersa la volontà di rilanciare alcuni ambiti cari ad entrambe le realtà. “Stiamo andando nella direzione giusta” – afferma Alice Parma - “Siamo anche qui per dire che monitoreremo questo percorso. Credo che sia importante, insieme alla Regione Emilia-Romagna, pensare a questo futuro migliore. Sicuramente parleremo di turismo, perché siamo comunque una terra che può produrre turismo, che può fare turismo e che può insieme mettere le energie migliori per costruire anche progetti innovativi. Siamo qui anche ovviamente per mettere insieme le nostre infrastrutture, una tra tutte, l'aeroporto. Credo che nei prossimi anni potremo collaborare insieme ad un pensiero futuro”.

“Quello che si sta creando tra i nostri territori è sicuramente qualcosa di nuovo, qualcosa che stiamo esplorando, cercando di capire se potrà funzionare”, afferma Sacchetti. La Segreteria al Territorio ha avviato con Santarcangelo una collaborazione per promuovere le eccellenze enogastronomiche locali. Si lavorerà insieme, inoltre, sulla tutela e promozione del paesaggio con progetti comuni di sostenibilità ambientale. “La loro presenza – commenta la Muratori - è un'ulteriore dimostrazione dei rapporti che abbiamo di fuori dei nostri confini come partito, ma soprattutto anche per valorizzare quei rapporti di sinergia che si possono creare tra il nostro territorio e quello dei comuni limitrofi”.

