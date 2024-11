INCONTRI BILATERALI Intercettazioni, collaborazione continua col ministero della Giustizia Nuovo vertice a Roma tra il Segretario Canti e il vice ministro Sisto, che commenta: "Quando gli incontri sono così pragmatici, c'è capacità di risolvere tutto"

A Roma l'incontro tra il Segretario di Stato alla Giustizia Canti e il viceministro Francesco Paolo Sisto. Una collaborazione che non conosce sosta, in tema di giustizia, quella tra Italia e San Marino. A poco più di un mese dalla visita del vice Ministro Francesco Paolo Sisto in Repubblica, lo scorso ottobre, quando ha preso parte al forum nel quale i piccoli Stati si sono confrontati sulle rispettive costituzioni, e subito dopo al vertice coi rappresentanti di governo, il Segretario di Stato alla Giustizia Stefano Canti è stato ricevuto al ministero di via Arenula, per proseguire la collaborazione bilaterale su alcune tematiche, come le intercettazioni.

Alla presenza dell'Ambasciatrice di San Marino in Italia, Daniela Rotondaro, la delegazione sammarinese ha proseguito l'esame tecnico iniziato dunque un mese fa, per poi darsi appuntamento nell'anno nuovo, subito a gennaio. Il dialogo e la collaborazione dunque continuano, senza dimenticare la recente entrata in vigore di due importanti accordi tra i due Stati, su sequestro e confisca e in materia di misure alternative alla detenzione.

Nel video le interviste a Francesco Paolo Sisto, vince ministro della Giustizia, e a Stefano Canti, Segretario di Stato alla Giustizia

