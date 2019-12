Interni: pubblicazione istituzionale incompleta. NPR, "Grave errore, chiediamo di porre rimedio"

La segreteria Interni informa che la pubblicazione istituzionale relativa alle Elezioni 2019, inviata nelle case dei sammarinesi, residenti in territorio e fuori, avrebbe alcune copie incomplete, cioè mancano le ultime pagine relative ai candidati di Noi per la Repubblica. "Si è trattato di un disguido" informa la Segreteria, che ha ricevuto una segnalazione in questo senso e si mette a disposizione di chiunque riscontrasse questa anomalia telefonando al numero 0549-882425 per ricevere copia completa.

"L’esposizione del programma è solo parziale, scrive Noi per la Repubblica, mentre risulta del tutto assente l’elenco dei candidati" Chiede perciò necessarie azioni al fine di tutelare la corretta e paritaria visibilità tra tutte le liste in competizione. Intimando la Segreteria agli Interni a porre urgentemente rimedio al deficit di visibilità creato alla Lista, attraverso gli strumenti più opportuni e tempestivi possibili. "In assenza di ciò, nostro malgrado, conclude la nota NPR, saremo costretti a rivolgere una segnalazione all’ODIHR, Office for Democratic Institutions and Human Rights (ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell’OSCE), per un intervento di monitoraggio".