CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Interpellanza delle opposizioni su presunto incontro di maggioranza e governo con Stolfi e Andreoli

Durante il dibattito, preliminare alla votazione dell'articolo 1 del bilancio, Roberto Ciavatta di Rete ha parlato di un incontro, lo scorso 16 dicembre, tra esponenti di maggioranza e governo a cui avrebbero partecipato gli ex leader politici, coinvolti in vicende giudiziarie, Fiorenzo Stolfi e Paride Andreoli. Per ottenere chiarimenti sul presunto incontro, tutti i gruppi di opposizione hanno sottoscritto una interpellanza con una serie di quesiti. Nel testo si afferma che i due ex leader politici avrebbero partecipato all'incontro in rappresentanza del Psd.

Tra i quesiti viene anche chiesto se corrisponda al vero che il Segretario di Stato Lonfernini all'arrivo di Stolfi e Andreoli abbia lasciato la riunione. Michela Pelliccioni, di Domani Motus Liberi, ha precisato che la sua forza politica non era presente alla riunione.

