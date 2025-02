CAILUNGO Interramento cavi AT, Bevitori: "Ritardi di natura burocratica, ma c'è grande sensibilità" Il Segretario di Stato ai Rapporti con l'Aass ritiene ingenerose le critiche mosse al Governo: "La questione resta prioritaria"

L'interramento dei cavi dell'alta tensione nella zona di Cailungo: una questione ultraventennale, un problema che incide sulla salute e la qualità della vita dei residenti, in attesa di una soluzione da troppo tempo. Supportati da Ucs, hanno manifestato di recente il loro sdegno per i ritardi accumulati nell'avvio dei lavori, rivolgendosi alla politica: “Ci sentiamo presi in giro”.

“Non ci siamo girati dall'altra parte, - afferma il Segretario di Stato al Lavoro e per i Rapporti con l'Aass, Alessandro Bevitori - ingeneroso anche solo pensarlo. In realtà ci siamo mossi a 360 gradi per dare risposte concrete ai residenti nella zona di Cailungo. In soli cinque mesi di Governo abbiamo fatto passi finora mai compiuti, ma parliamo pur sempre di una grande opera”.

Bevitori parla di confronti serrati e frequenti a Roma, sia con Terna S.P.A. sia con i Ministeri italiani competenti. Assicura che la questione è prioritaria, in cima alla lista degli interventi da mettere a terra. “Quello che voglio sottolineare – precisa ai microfoni di Rtv - è che c'è grande attenzione, e che non è propriamente corretto parlare di istituzioni che sono girate dall'altra parte, anche perché c'è una grande sensibilità su questo tema. Sin da subito ci siamo adoperati per l'approvazione del decreto che potesse dare la possibilità all'azienda competente, e ce n'è una in Italia che fa questo tipo di lavori, che è la proprietaria dell'Elettrodotto, per poterle consentire appunto di venire a San Marino. Abbiamo avviato questo iter con grande, mi sento di dire, interesse rispetto a questa problematica a cui vogliamo dare delle risposte. E' chiaro che dall'altra parte stiamo parlando di un colosso che è Terna S.P.A. con cui ci stiamo confrontando per tutto ciò che riguarda l'aspetto burocratico è un progetto sicuramente importante, non è un intervento che può svolgere un piccolo elettricista, per capirci, ci serve proprio un'azienda consolidata, un'azienda leader nel settore, anzi l'unica che può svolgere questo tipo di attività. Per cui su questo stiamo lavorando, su questo siamo impegnati e continueremo così per dare le risposte che merita la cittadinanza”.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per il Lavoro e i Rapporti con l'Aass, Alessandro Bevitori

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: