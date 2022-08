CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Interruzione Volontaria di Gravidanza: approvata la legge a San Marino

Il Consiglio Grande e Generale ha approvato con 32 voti a favore, 7 contrari e 10 astenuti la legge che regolamenta l'interruzione volontaria di gravidanza. Quella che, per semplificare, in Italia si chiama comunemente legge 194. Un risultato di portata epocale ottenuto a seguito di una lunga mediazione nella giornata di ieri sugli aspetti più spinosi e divisivi. In base all'accordo trovato sono stati introdotti due emendamenti, all'articolo 1 votato ieri, e all'articolo 4, votato questa mattina. Ha prevalso il passaggio obbligatorio attraverso il consultorio, per le Ivg entro la dodicesima settimana. Un passaggio che potrà avvenire anche in forma telematica. Respinto invece l'emendamento di Libera che sosteneva l'accesso facoltativo al consultorio, a maggiore tutela della libera scelta e della privacy.

Nel video i commenti delle forze politiche: Mirko Dolcini (DML), Adele Tonnini (Rete), Sandra Giardi (Gruppo Misto), Miriam Farinelli (RF), Guerrino Zanotti (Libera), Giacomo Simoncini (NPR), Francesco Mussoni (PDCS)



