Interruzione Volontaria Gravidanza: il Governo deposita il progetto di legge

Non arriverà in Aula nella seduta Consiliare che si apre martedì prossimo, ma il Segretario agli Interni Elena Tonnini ne specifica natura e genesi, tempi e modalità di elaborazione. “Tenuti a recepire il quesito entro 6 mesi dal referendum – spiega la Tonnini – abbiamo rispettato con ampio anticipo la scadenza, arrivando oggi alla presentazione in Ufficio di Presidenza - chiedendo di valutarne l'inserimento già per questa seduta - dopo aver passato l'esame di conformità del Collegio dei Garanti e l'aver chiarito un aspetto, che lo stesso Collegio chiedeva di specificare. È un progetto di legge – aggiunge - elaborato in maniera corale tra Segreteria Interni, Sanità e Giustizia, seguendo l'indicazione di recepire il quesito referendario, senza dunque intervenire su altre tematiche correlate all'interruzione volontaria di gravidanza, che potranno invece essere meglio considerate quando si apriranno confronto e dibattito in Consiglio.

Per i lavori di Marzo, intanto, conflitto russo-ucraino in primo piano, con la ratifica del decreto che apre alle sanzioni alla Russia e regola l'accoglienza dei profughi. Ancora, in ratifica arrivano gli ultimi decreti legati al Covid, sia sul fronte sanitario, sia degli interventi a sostegno degli operatori economici e delle famiglie. Territorio, poi, con il riferimento del Segretario Canti sul nuovo strumento di pianificazione territoriale e la seconda lettura della legge di modifica al PRG per interventi di sviluppo imprenditoriale. Ancora, ultime istanze d'Arengo per questo semestre. La sessione vedrà infatti, nella seduta di venerdì 18 marzo, l'elezione dei Capitani Reggenti per il semestre 1 aprile - 1 ottobre

Dalle opposizioni, Libera e Repubblica Futura chiedono di inserire un comma specifico di dibattito dedicato all'esito del processo Conto Mazzini.