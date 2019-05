Introduzione forfettario: il sindacato incontra la politica

Incontro tra i rappresentanti della Csu e i capigruppo ieri sera a Palazzo Pubblico chiesto nella giornata di ieri con urgenza dal sindacato, dopo aver appreso, durante il dibattito consiliare della volontà della maggioranza di introdurre il forfettario. La reintroduzione del forfetario – mette in guardia il sindacato - fa saltare il punto di equilibrio della riforma tributaria. Il regime, era stato spiegato in Aula durante il dibattito, dà la possibilità per tre anni di predeterminare l'imposta. “Le aziende pagheranno un po' di più ma avranno vita più facile” - ha detto Matteo Ciacci di Civico 10.