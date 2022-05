"Invasione pacifica" degli Alpini: Pedini Amati, 'Opportunità unica'. C'è un nuovo direttore Ufficio Turismo

Gli Alpini irrompono in Congresso di Stato, “Non vedo l'ora”, dice il segretario Federico Pedini Amati, che insieme alla sua squadra lavora a questo evento da due anni, causa Covid. La chiama “invasione pacifica” e stima l'arrivo di 350 mila persone, fino a punte di 500 mila. Cade nei 150 anni della nascita degli Alpini e nell'anniversario sezione bolognese. "Una invasione che riempirà totalmente i nostri territori”.

Parla poi del dono al Titano, con la riapertura del sentiero della Rupe, al quale una sezione ha lavorato mesi fa. “Prima volta l'Adunata sarà in un Paese estero, e di questo siamo orgogliosi. Anche a San Marino ci furono diversi arruolati nei battaglioni alpini”.

Il grosso a Rimini ma il 7 maggio tutto si sposterà sul Monte: alzabandiera, udienza Capitani Reggenti, snocciola solo una parte del programma e aggiunge: “Siamo consapevoli dei disagi che si creeranno, ce ne scusiamo ma è una opportunità unica nel suo genere”.

È solo l'ultimo tassello delle collaborazioni con i territori limitrofi per eventi sportivi e turistici, a riprova degli ottimi rapporti con le istituzioni italiane. Nei ringraziamenti un nome su tutti: Vittorio Costa, della sezione bolognese Ana. Riferito ai colleghi di Governo: ci siamo divisi i compiti per essere presenti ovunque. E dopo gli Alpini, l'Eurovision Song Contest. Con un Achille Lauro che farà onore alla Repubblica di San Marino. “Anche le prove di ieri momento molto apprezzato nel contesto Esc a Torino”.

Dal 26 aprile è arrivato anche il nuovo direttore dell'Ufficio del turismo: si è insediata Anna Chiara Sica, dice Pedini Amati – vincitrice del bando di concorso pubblico e disponibile a prendere in mano un ufficio vacante da diversi mesi.







Torna sui Voucher vacanze, togliendosi il sassolino dalla scarpa dell'ultimo comunicato Cto, che lamentava il rimborso dei voucher vacanze sul territorio italiano. “A me dispiace che sia uscito con cadenza quasi voluta di qualcosa che non riguarda San Marino. I nostri voucher sono diversi: puntano sull'incentivazione verso il turista a San Marino, dove si paga una notte su 3; l'albergatore si accolla una notte, la Segreteria ha stanziato 140 mila euro per pagare le strutture ricettive a copertura della seconda notte. Chi prenota su Visit San Marino , su 3 ne paga solo una. I numeri dello scorso anno parlano di una formula vincente, con 10034 persone che hanno usufruito di questa promozione, 'peccato che solo 15 strutture delle 22 presenti abbiano aderito'. Pedini Amati ricorda che è possibile prenotare la formula fino 31 luglio ma è fruibile fino al 31 marzo 2023. “Ci hanno copiato anche alcune regioni italiane”.

Riassumendo: il Turismo ha messo in campo 165 giornate di eventi, “Siamo solo all'inizio di un percorso, attenti ai cambiamenti del turismo per intercettare un flusso adeguato al nostro territorio”. Gli ultimi minuti della Conferenza stampa per elogiare Segreteria e Ufficio del turismo. Elogi arrivati direttamente dall'Fmi per la tenuta del settore.

Il collega Teodoro Lonfernini fa il punto su quanto approdato nella seduta congressuale, figlia della settimana consiliare, con un Odg ricco di provvedimenti in prima lettura. In CdS si è ragionato su quelli che dovranno essere i conseguenti passi dell'iter istituzionale. “Parte il confronto su aspetti migliorativi”, annuncia il responsabile al Lavoro. A iniziare dal Pdl sull'Interruzione Volontaria della Gravidanza, con l'intento di concepire un testo il più adatto e compatibile alle sensibilità in campo. Stesso obiettivo per il corposo Progetto sulla famiglia, “contiamo di generare ottimo prodotto legislativo per il nostro Paese e per le nostre famiglie”. Sugli e-sport, legge innovativa, in cui possiamo essere tra i pochi Paesi al mondo a disciplinare questa materia con positive ricadute economiche.

Guarda in casa propria con la legge sull'Informazione. “Spero si possa lavorare insieme con le parti interessate, per fare ordine, ridare dignità al settore e rispondere a qualunque tipo di strumentalizzazione attraverso atto che disciplina un settore fondamentale di ogni comunità”, ribadisce il politico Nel giorno che celebra la libertà di stampa. Conferma i confronti sulle tre grandi riforme, Previdenza, mercato del Lavoro e Igr, “Vogliamo rispettare i tempi” e annuncia la partecipazione sua e del collega Ciavatta a Ginevra rispettivamente all'assemblea dell'Organizzazione mondiale per il lavoro e all'Oms. Ultimo accenno a decreti sensibili come il 'caro bollette', “praticamente pronto, restano da sciogliere ultimi nodi con maggioranza” e 'incentivi'; “Conto di poterlo emettere già la prossima settimana”.