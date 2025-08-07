TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
10:11 Alpinisti morti sul Gran Sasso, un indagato tra i soccorritori: 17 chiamate rimaste senza risposta 09:35 Fileni, ombre sulla Valmarecchia: luci accese e silenzi istituzionali 07:25 Gori: "Con i piedi per terra, ma liberi di sognare" 07:15 Trump: "Miliardi affluiranno negli Usa", al via i nuovi dazi fino al 41% 07:15 A Chisinau è il giorno di Milsami-Virtus
  1. Home
  2. News
  3. Politica

Investimenti, AR: "Torna al centro la politica del fare"

Il partito plaude al potenziamento delle infrastrutture per la telefonia mobile

7 ago 2025
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

"Torna al centro la politica del fare”, così Alleanza Riformista all'indomani degli investimenti annunciati dal Governo. Plauso al potenziamento delle infrastrutture per la telefonia mobile, con l’installazione di nuove antenne e il miglioramento della copertura. "Dopo anni in cui la spesa corrente ha assorbito la quasi totalità delle risorse disponibili, - rimarca AR - è tempo di tornare a puntare su crescita e innovazione. L’ammodernamento delle infrastrutture digitali si inserisce inoltre nel percorso dell’Accordo Ue - aggiunge il partito - come leva di sviluppo. Rafforzare la rete mobile e i servizi connessi - conclude - significa dotare San Marino degli strumenti necessari per competere nel mercato unico".




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Politica