Investimenti, AR: "Torna al centro la politica del fare"

"Torna al centro la politica del fare”, così Alleanza Riformista all'indomani degli investimenti annunciati dal Governo. Plauso al potenziamento delle infrastrutture per la telefonia mobile, con l’installazione di nuove antenne e il miglioramento della copertura. "Dopo anni in cui la spesa corrente ha assorbito la quasi totalità delle risorse disponibili, - rimarca AR - è tempo di tornare a puntare su crescita e innovazione. L’ammodernamento delle infrastrutture digitali si inserisce inoltre nel percorso dell’Accordo Ue - aggiunge il partito - come leva di sviluppo. Rafforzare la rete mobile e i servizi connessi - conclude - significa dotare San Marino degli strumenti necessari per competere nel mercato unico".







