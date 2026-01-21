Investimenti turistici a San Marino: firmato l'accordo con l'agenzia Onu di settore

Si apre con la sottoscrizione di un accordo di straordinario rilievo l'agenda internazionale 2026 della Segreteria al Turismo. Al Fitur di Madrid, una delle fiere più importanti in assoluto di settore, il Segretario di Stato Federico Pedini Amati, con al seguito il Direttore di Dipartimento Filippo Francini e il Segretario particolare Alan Gasperoni ha incontrato Shaika Nasser Al Nowais che dal primo gennaio ha assunto la guida dell'agenzia delle Nazioni Unite dedicata al comparto turistico, che ha sede proprio a Madrid. Insieme alla Segretaria Generale, che ha illustrato le priorità del suo mandato, anche alti funzionari di Un Tourism. Un colloquio di circa mezz'ora durante il quale Pedini Amati ha ricordati, tra i vari dossier, anche l'impegno nel settore del turismo sostenibile, rivolgendo un invito a Shaika Nasser Al Nowais per una visita sul Titano.

Che afferma: "San Marino è una bellissima destinazione turistica emergente e la firma dell'accordo di oggi sulle linee guida per gli investimenti nel vostro Paese rappresenta un incentivo per incoraggiare in particolare il settore privato ad iniziare ad esplorare le bellezze di San Marino. Sono dunque molto entusiasta per questo accordo e farò tutto il possibile per visitare San Marino non appena ci sarà l'occasione".

"Oggi è una giornata importantissima - spiega il Segretario Pedini Amati - perché per la prima volta la Repubblica di San Marino firma e mette nero su bianco una collaborazione vera e propria con le Nazioni Unite, chiaramente in campo turistico, per la ricerca comune e costante di possibili investimenti per la Repubblica di San Marino sia dal mondo privato che dal mondo pubblico. Mi spiego meglio: ci potrebbe essere un interesse per infrastrutture in campo turistico che potrebbe essere un albergo piuttosto che la riqualificazione del trenino da parte di Stati in conto capitale o anche da parte di privati".

Al Fitur di Madrid, a cui sono presenti diversi tour operator sammarinesi, Pedini Amati ha anche inaugurato lo stand sammarinese. Un'occasione per rinsaldare la collaborazione con l'Enit. Al taglio del nastro è infatti intervenuta anche la presidente dell'Ente Italiano per il Turismo Alessandra Priante: "Andiamo sempre insieme nelle fiere più importanti del mondo. Cito sempre l'iniziativa della Lovely Places che è stata una gigantesca idea, una bella visione soprattutto per integrare anche temi relativi alla sostenibilità e ai borghi e per parte nostra, chiaramente per noi San Marino fa parte di un'offerta integrata che dobbiamo continuare a promuovere così. È importante soprattutto per la connettività ma anche per l'idea di collaborazione tra Paesi che noi diamo".

"Questi sono appuntamenti che non si possono perdere - afferma ancora il Segretario al Turismo -, sono gli appuntamenti che a noi portano davvero il più grande numero di possibili visitatori".











