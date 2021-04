Investitura dei Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini II e Marco Nicolini I: dalle 9.30 la diretta della Cerimonia

Al via alle 9.30 con lo schieramento dei Corpi Militari e l’Alza Bandiera, la cerimonia di investitura dei Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini II e Marco Nicolini I. Sarà possibile seguire in diretta l'evento in tv, sul sito web e sulla pagina Facebook di San Marino Rtv.

Il Protocollo tradizionale resta invariato nei suoi momenti fondamentali, ma l’accesso agli spazi dedicati alle celebrazioni, sia al chiuso che all’aperto, resterà assolutamente limitato in base alla normativa relativa alla prevenzione della diffusione del COVID-19. Vietato dunque qualsiasi tipo di assembramento ed è obbligatorio l’uso della mascherina.



L'oratore Ufficiale sarà Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile italiana dal 2017 al febbraio 2021 e commissario all'emergenza nel momento più difficile della pandemia di coronavirus. Variazione nella liturgia della Santa Messa: dato che quest’anno la Cerimonia di Investitura avviene in concomitanza con il Giovedì Santo, non verrà celebrato il rito religioso previsto dal Protocollo, ma una liturgia della Parola specifica.