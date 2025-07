Ipotesi referendum, Berti (AR): "Al voto solo dopo l'entrata in vigore” e bacchetta "i polemizzatori di professione"

Gian Nicola Berti

Si intensifica il dibattito sull'accordo di associazione con l'Unione europea, con la politica sospinta anche dagli umori dei cittadini espressi sui social media. La riflessione di Alleanza Riformista non si discosta dalla linea sposata dalla maggioranza ma introduce qualche elemento di novità. Si concentra sulla portata del negoziato per arrivare alla firma, una decisione politica – avvertono – che “non può essere trattata come un semplice atto tecnico”. E rilancia il tema referendum, ritenendo necessaria una revisione dell'attuale normativa per “introdurre la possibilità di una consultazione referendaria confermativa insieme ad un’adeguata informazione e comunicazione sui contenuti dell'accordo, per permettere al corpo elettorale di esprimersi con piena consapevolezza”. Ma “le tempistiche - rimarca AR - siano valutate attentamente”. "Credo che il primo focus - sottolinea Gian Nicola Berti - vada fatto sulla verità che non viene ancora raccontata da tanti "polemizzatori di professione" in questo Paese. Noi non facciamo nessun accordo di adesione all'Unione Europea. Noi restiamo sovrani in Repubblica di San Marino. Facciamo un accordo di amicizia, così come quello che c'è con l'Italia e avremo il piacere, se fosse possibile, di poterlo fare con tutta l'Europa, di modo che i cittadini sammarinesi siano cittadini liberi di circolare in Europa. Io credo che questa sia una prerogativa, un'opportunità da non perdere, importantissima per le imprese, i giovani, i lavoratori di qualunque categoria. Il contrario sarebbe il rischio addirittura che tornino le frontiere al confine. Non dobbiamo assolutamente temere un referendum, - aggiunge poi - assolutamente sì. Positivi al referendum, perché no? Che problema c'è? L'importante però è farlo una volta che sarà stato firmato l'accordo, che sarà entrato in vigore, che avremo la possibilità di far capire ai cittadini quanta falsità c'è in questi giorni, soprattutto sui media".

Idea del referendum, dopo qualche anno dall'entrata in vigore dell’Accordo ed una piena valutazione dei suoi reali effetti, mai esclusa dalla Dc. A monte tuttavia, per mandato ricevuto proprio dagli elettori, rivendica il dovere della politica di compiere una scelta. "Occorre sempre investire nell'informazione all'interno della cittadinanza - fa notare Massimo Andrea Ugolini - per capire anche quali sono gli aspetti magari più tecnici rispetto a questo accordo di associazione all'Unione Europea. È chiaro che le forze politiche poi si devono anche mostrare per quello che è il proprio pensiero politico e quindi anche quello che è il proprio convincimento. Noi abbiamo una delega da parte della cittadinanza, all'interno dei programmi di governo, credo in tutte i programmi di governo, da parte tutte le forze politiche c'è un convincimento forte in questo percorso che porta appunto alla firma dell'accordo di associazione all'Unione Europea. Mi spiace - aggiunge - che molto spesso qualcuno si nasconda dietro all'aspetto del referendum come a volere dire un sì ma poi nascondere, delegare questa scelta a qualcun altro. È chiaro che il referendum è un istituto democratico che può essere attivato, noi crediamo che come forze politiche, come responsabilità della politica in questo momento ci sia la necessità di una scelta e di un convincimento verso il fatto che questo accordo di associazione all'Unione Europea è un elemento fondamentale per il futuro della nostra Repubblica".

Nel video le interviste a Gian Nicola Berti, Alleanza Riformista e Massimo Andrea Ugolini, Partito Democratico Cristiano Sammarinese.