ACCORDO UE Ipotesi referendum: il Psd fa muro contro “i sabotatori della trasparenza” Libera fa leva sulla necessità di una azione informativa accessibile a tutta la cittadinanza sui contenuti dell'Accordo

E' un forte richiamo alla trasparenza quello del Psd in una fase estiva di crescenti polemiche mediatiche e non solo sull'accordo Ue e la questione referendum. Assodato che storicamente non ci siano precedenti per alcun accordo internazionale – come quello di cooperazione e unione doganale del '91 – proprio perché non previsto dalla legge, il partito avanza critiche di certo non sullo strumento di democrazia diretta in sé – avendo in passato promosso direttamente il referendum per l'adesione all'Ue -, semmai sulla strumentalizzazione che se ne fa. “Chi c'è dietro la richiesta di referendum?” - si chiede, sollevando “il dubbio che siano ancora presenti i sabotatori degli interessi collettivi per favorire gli interessi di pochi”. “Se qualcuno è ancora per la San Marino che non esiste più e non può ritornare, lo dica – esorta il Psd – invece di schermarsi dietro la falsa convinzione che i contenuti dell'accordo vengano nascosti, “o peggio, mentendo e facendo confusione tra associazione e adesione per non raccontare il disastro che succederebbe se l'Accordo fosse rigettato unilateralmente”, mancando – scandisce – “la conquista dello status più importante del secolo, l'ingresso nel Mercato Unico”.

In linea Libera che ritiene l’Accordo passo necessario affinché San Marino possa “operare su quel mercato senza sottostare alle notevoli difficoltà attuali”, mettendo cittadini e imprese “nelle stesse condizioni di cui godono i 27 Stati membri e i 4 paesi EFTA”. In evidenza, poi, il fatto che la Repubblica abbia già adottato molte delle prassi europee senza poterle tradurre in reali vantaggi. Per questo, afferma Libera, è fondamentale avviare “una campagna comunicativa efficace e trasparente, capace di spiegare ai sammarinesi, con linguaggio immediato e contenuti concreti, quali vantaggi reali comporti l’Accordo di associazione e quali saranno gli strumenti per tutelare l’autonomia del Paese”. Un richiamo, infine, anche alla questione dell'accesso ai fondi europei, “tema centrale – lo definiscono - da affrontare al più presto e da non trascurare, perché – rimarca Libera - è “essenziale per dimostrare ai cittadini che l'Europa ha potenzialità per far crescere i singoli Paesi, per affermarne le specificità e valorizzarne le autonomie”.

