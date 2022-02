Non un fulmine a ciel sereno, ma se ne va sbattendo la porta, Iro Belluzzi: lascia il Partito dei Socialisti e dei Democratici e insieme il gruppo consiliare di Noi per la Repubblica, per entrare nel gruppo consiliare di Libera, all'opposizione. Lo fa come Consigliere indipendente restando in maggioranza. Oggi l'atto ufficiale di fronte alla Reggenza.

Leggi il comunicato stampa integrale

Seguiranno aggiornamenti