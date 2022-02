STRAPPO DEFINITIVO Iro Belluzzi lascia Psd e Npr ed entra da Indipendente in Libera

Non un fulmine a ciel sereno, ma se ne va sbattendo la porta, Iro Belluzzi: lascia il Partito dei Socialisti e dei Democratici e insieme il gruppo consiliare di Noi per la Repubblica, per entrare nel gruppo consiliare di Libera, all'opposizione. Lo fa come Consigliere indipendente restando in maggioranza. Oggi l'atto ufficiale di fronte alla Reggenza.

Parole di fuoco quelle affidate ad una nota: Belluzzi riserva strali al Psd, “una scatola vuota – scrive – che non riesce più ad interpretare nell'azione politica le istanze del proprio elettorato”. E ancora, “una classe dirigente che sembra essersi persa”. E parla di impossibilità a “condividere progetti con chi per soddisfare non si sa quali torbidi interessi è pronto a pugnalarti alla schiena”.

Perché Libera? Belluzzi crede “possa rappresentare la casa dei socialisti e dei democratici". Un atto, il suo, – spiega infine – che vuol essere un “contributo al rafforzamento della sinistra sammarinese”.

