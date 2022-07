Iscritti AIRE: ultimi giorni prima del termine per l’opzione di voto in Italia

Il presidente del Comites San Marino ricorda che i cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE voteranno per posta i candidati della circoscrizione estero, ricevendo il plico elettorale al proprio indirizzo di residenza. Fondamentale è comunicare l'indirizzo di residenza estero aggiornato, altrimenti non si riceverà il plico per votare. In alternativa al voto per corrispondenza potranno scegliere di votare in Italia presso il proprio Comune i candidati del collegio elettorale locale, comunicando per iscritto la propria scelta all'Ambasciata entro e non oltre il 31 luglio 2022, ovvero il 10° giorno successivo all’indizione delle votazioni.

Tale comunicazione potrà essere scritta su carta semplice e per essere valida dovrà contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore e dovrà essere accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante. Per tale comunicazione si potrà anche utilizzare l’apposito modulo scaricabile dal sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it) o da quello del proprio Ufficio consolare di riferimento. Oltre alla consegna a mano, ricorda Alessandro Amadei, si può anche per inviare l'opzione per posta o telematicamente all’indirizzo email ambasciata.sanmarino@esteri.it oppure con PEC all’indirizzo amb.sanmarino@cert.esteri.it allegando copia di un documento di identità in corso di validità.