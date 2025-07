AZIONE E CORAGGIO Israele - Palestina, Beccari: "San Marino ribadisce l'incrollabile sostegno alla soluzione a due Stati” A New York il Segretario di Stato agli Esteri interviene alla Conferenza Onu sulla risoluzione pacifica della questione palestinese e implementazione della soluzione dei due Stati, co-presieduta da Arabia Saudita e Francia

“Mai così forte, la necessità di chiarezza morale e coraggio politico”. Si leva, decisa, la voce di San Marino al Palazzo di Vetro alla conferenza per la risoluzione pacifica della questione palestinese. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari ribadisce “l'incrollabile sostegno alla soluzione a due Stati”, per cui – scandisce – anche “l'unità e la continuità territoriale tra Cisgiordania e Gaza sotto l'Autorità Nazionale Palestinese” sono essenziali al fine.

Ferma condanna degli attacchi del 7 ottobre per mano di Hamas e al contempo – dice – impossibile “rimanere in silenzio di fronte alla sproporzionata risposta militare israeliana, segnata da distruzione diffusa e sconvolgenti conseguenze umanitarie per la popolazione di Gaza. Una grave violazione del diritto internazionale. Questa - scandisce – non è solo una crisi politica. E' una prova della nostra comune umanità”. Il Titano insiste per un “cessate il fuoco immediato e duraturo, per il rilascio incondizionato degli ostaggi, per la protezione dei civili e per il pieno accesso agli aiuti umanitari”. "Noi siamo per una soluzione pacifica della questione palestinese, siamo per la coesistenza della Palestina e dello Stato di Israele ma in modo pacifico, sicuro, all'interno di confini chiari - sottolinea Beccari - all'interno di quella che sono due realtà sovrane che devono poter coesistere. Siamo ancora lontani, ahimè, da questo ma sicuramente San Marino - aggiunge - è in una posizione molto avanzata nel quadro soprattutto europeo e si è sicuramente distinta per quella che è una volontà ferma frutto di un consenso unanime una caratteristica davvero peculiare che siamo riusciti a esprimere in questo formato".

Passaggi rimarcati, con un contributo fattivo, anche nella sessione di lavoro dedicata al riconoscimento dello Stato di Palestina, che ha preceduto l’apertura del segmento di alto livello. Per San Marino un processo già iniziato. "Un incontro tecnico - spiega Beccari - organizzato dalla missione francese che ha raccolto gli Stati che comunque hanno caratteristiche di posizionamento simili rispetto al tema della Palestina e abbiamo avuto modo di dare un contributo concreto a quella che può essere la ricerca di un consenso sulla cosiddetta dichiarazione di New York, "la chiamata di New York", una dichiarazione finale che sarà adottata e sarà un appello di quegli stati che hanno già riconosciuto la Palestina o che hanno già espresso il formale intendimento a riconoscerla rivolto a tutti gli altri a quelli che ancora hanno una posizione di indecisione".

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per Affari Esteri Luca Beccari.

